Privix (PRIVIX) रियल-टाइम प्राइस $0.585712 है. पिछले 24 घंटों में, PRIVIX ने $ 0.465397 के कम और $ 0.591819 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PRIVIX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.34 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01918554 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PRIVIX में -0.20%, 24 घंटों में +8.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Privix का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.85M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PRIVIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.85M है.
आज के दिन के दौरान, Privix का USD में मूल्य बदलाव $ +0.04676336 था.
पिछले 30 दिनों में, Privix का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1706485383 था.
पिछले 60 दिनों में, Privix का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1130681873 था.
पिछले 90 दिनों में, Privix का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4025697191401404 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.04676336
|+8.68%
|30 दिन
|$ -0.1706485383
|-29.13%
|60 दिन
|$ -0.1130681873
|-19.30%
|90 दिन
|$ +0.4025697191401404
|+219.81%
Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem. In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM. Key Features - Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions - Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data - EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem. - Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services - Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance. The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including: - Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required. - Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution. - PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email. - Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users. - And there's more!
