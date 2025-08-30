Privapp Network मूल्य (BPRIVA)
Privapp Network (BPRIVA) रियल-टाइम प्राइस $0.01366584 है. पिछले 24 घंटों में, BPRIVA ने $ 0.01356462 के कम और $ 0.01372227 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BPRIVA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.78 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00860282 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BPRIVA में --, 24 घंटों में +0.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Privapp Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BPRIVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.21M है, कुल आपूर्ति 9999741.24963992 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 136.66K है.
आज के दिन के दौरान, Privapp Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Privapp Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002132677 था.
पिछले 60 दिनों में, Privapp Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0041891129 था.
पिछले 90 दिनों में, Privapp Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00285986061325287 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.15%
|30 दिन
|$ +0.0002132677
|+1.56%
|60 दिन
|$ +0.0041891129
|+30.65%
|90 दिन
|$ +0.00285986061325287
|+26.47%
An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.
Privapp Network (BPRIVA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BPRIVA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
