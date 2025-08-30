PRivaCY Coin मूल्य (PRCY)
PRivaCY Coin (PRCY) रियल-टाइम प्राइस $0.00774372 है. पिछले 24 घंटों में, PRCY ने $ 0.00771742 के कम और $ 0.00780761 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PRCY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PRCY में -0.65%, 24 घंटों में +0.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PRivaCY Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 123.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PRCY की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.94M है, कुल आपूर्ति 62053955.31271499 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 480.53K है.
आज के दिन के दौरान, PRivaCY Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PRivaCY Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0079345175 था.
पिछले 60 दिनों में, PRivaCY Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0158523829 था.
पिछले 90 दिनों में, PRivaCY Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0051628774190799468 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.32%
|30 दिन
|$ +0.0079345175
|+102.46%
|60 दिन
|$ +0.0158523829
|+204.71%
|90 दिन
|$ +0.0051628774190799468
|+200.05%
PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks.
PRivaCY Coin (PRCY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PRCY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.