Printer AI लोगो

Printer AI मूल्य (PRINT)

गैर-सूचीबद्ध

1 PRINT से USD लाइव प्राइस:

--
----
-8.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Printer AI (PRINT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:14:12 (UTC+8)

Printer AI (PRINT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-8.18%

-7.35%

-7.35%

Printer AI (PRINT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PRINT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PRINT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PRINT में +0.43%, 24 घंटों में -8.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Printer AI (PRINT) मार्केट की जानकारी

$ 11.47K
$ 11.47K$ 11.47K

--
----

$ 12.08K
$ 12.08K$ 12.08K

949.56M
949.56M 949.56M

999,553,230.873988
999,553,230.873988 999,553,230.873988

Printer AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PRINT की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.56M है, कुल आपूर्ति 999553230.873988 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.08K है.

Printer AI (PRINT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Printer AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Printer AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Printer AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Printer AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-8.18%
30 दिन$ 0-10.81%
60 दिन$ 0+21.95%
90 दिन$ 0--

Printer AI (PRINT) क्या है

Printer AI is a fully autonomous, real-time AI trading engine designed to identify and execute profitable trades across crypto markets. We collect real-time market data, apply advanced algorithms, and present mispriced markets through an intuitive, user-friendly interface. Printer integrates AI-driven agents to enable fully automated trading across both centralized (CEX) and decentralized (DEX) exchanges.

Printer AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Printer AI (PRINT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Printer AI (PRINT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Printer AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Printer AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PRINT लोकल करेंसी में

Printer AI (PRINT) टोकन का अर्थशास्त्र

Printer AI (PRINT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PRINT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Printer AI (PRINT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Printer AI (PRINT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PRINT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PRINT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PRINT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Printer AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PRINT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PRINT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PRINT की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.56M USD है.
PRINT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PRINT ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PRINT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PRINT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PRINT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PRINT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PRINT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PRINT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PRINT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:14:12 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.