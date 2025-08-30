Print Protocol मूल्य (PRINT)
Print Protocol (PRINT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PRINT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PRINT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00203076 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PRINT में -3.42%, 24 घंटों में -5.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Print Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 759.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PRINT की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.41B है, कुल आपूर्ति 9414031156.457584 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 759.84K है.
आज के दिन के दौरान, Print Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Print Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Print Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Print Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.79%
|30 दिन
|$ 0
|-23.09%
|60 दिन
|$ 0
|-10.12%
|90 दिन
|$ 0
|--
Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet
