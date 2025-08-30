Prime Numbers Labs मूल्य (PRFI)
Prime Numbers Labs (PRFI) रियल-टाइम प्राइस $0.109979 है. पिछले 24 घंटों में, PRFI ने $ 0.066069 के कम और $ 0.110531 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PRFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.245654 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04999 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PRFI में --, 24 घंटों में +66.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Prime Numbers Labs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PRFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.55M है, कुल आपूर्ति 93637075.56868799 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.30M है.
आज के दिन के दौरान, Prime Numbers Labs का USD में मूल्य बदलाव $ +0.04390431 था.
पिछले 30 दिनों में, Prime Numbers Labs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0420747760 था.
पिछले 60 दिनों में, Prime Numbers Labs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0456122395 था.
पिछले 90 दिनों में, Prime Numbers Labs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.08359560051020536 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.04390431
|+66.45%
|30 दिन
|$ -0.0420747760
|-38.25%
|60 दिन
|$ -0.0456122395
|-41.47%
|90 दिन
|$ -0.08359560051020536
|-43.18%
Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.
