Prime Numbers Labs लोगो

Prime Numbers Labs मूल्य (PRFI)

गैर-सूचीबद्ध

1 PRFI से USD लाइव प्राइस:

$0.109978
$0.109978$0.109978
+66.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Prime Numbers Labs (PRFI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:05:47 (UTC+8)

Prime Numbers Labs (PRFI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.066069
$ 0.066069$ 0.066069
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.110531
$ 0.110531$ 0.110531
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.066069
$ 0.066069$ 0.066069

$ 0.110531
$ 0.110531$ 0.110531

$ 0.245654
$ 0.245654$ 0.245654

$ 0.04999
$ 0.04999$ 0.04999

--

+66.45%

-9.23%

-9.23%

Prime Numbers Labs (PRFI) रियल-टाइम प्राइस $0.109979 है. पिछले 24 घंटों में, PRFI ने $ 0.066069 के कम और $ 0.110531 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PRFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.245654 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04999 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PRFI में --, 24 घंटों में +66.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Prime Numbers Labs (PRFI) मार्केट की जानकारी

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

$ 10.30M
$ 10.30M$ 10.30M

11.55M
11.55M 11.55M

93,637,075.56868799
93,637,075.56868799 93,637,075.56868799

Prime Numbers Labs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PRFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.55M है, कुल आपूर्ति 93637075.56868799 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.30M है.

Prime Numbers Labs (PRFI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Prime Numbers Labs का USD में मूल्य बदलाव $ +0.04390431 था.
पिछले 30 दिनों में, Prime Numbers Labs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0420747760 था.
पिछले 60 दिनों में, Prime Numbers Labs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0456122395 था.
पिछले 90 दिनों में, Prime Numbers Labs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.08359560051020536 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.04390431+66.45%
30 दिन$ -0.0420747760-38.25%
60 दिन$ -0.0456122395-41.47%
90 दिन$ -0.08359560051020536-43.18%

Prime Numbers Labs (PRFI) क्या है

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

Prime Numbers Labs प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Prime Numbers Labs (PRFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Prime Numbers Labs (PRFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Prime Numbers Labs के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Prime Numbers Labs प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PRFI लोकल करेंसी में

Prime Numbers Labs (PRFI) टोकन का अर्थशास्त्र

Prime Numbers Labs (PRFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PRFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Prime Numbers Labs (PRFI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Prime Numbers Labs (PRFI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PRFI प्राइस 0.109979 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PRFI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PRFI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.109979 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Prime Numbers Labs का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PRFI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.27M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PRFI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PRFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.55M USD है.
PRFI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PRFI ने 0.245654 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PRFI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PRFI ने 0.04999 USD की ATL प्राइस देखी.
PRFI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PRFI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PRFI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PRFI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PRFI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:05:47 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.