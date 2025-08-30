PRIMAL मूल्य (PRIMAL)
-0.00%
-1.10%
-5.75%
-5.75%
PRIMAL (PRIMAL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PRIMAL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PRIMAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01643575 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PRIMAL में -0.00%, 24 घंटों में -1.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PRIMAL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PRIMAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.88B है, कुल आपूर्ति 5000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 124.55K है.
आज के दिन के दौरान, PRIMAL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PRIMAL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PRIMAL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PRIMAL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.10%
|30 दिन
|$ 0
|+27.37%
|60 दिन
|$ 0
|+8.42%
|90 दिन
|$ 0
|--
PRIMAL combines 2 massively successful concepts: STEPN-style sports + Chiliz-style fan tokens. Designed for Mass Adoption: Connecting fans with celebrity athletes Train & earn all types of fitness activities Trade your favorite athletes fan tokens. Inner Circle PRIMAL’s Inner Circle connects fans & athletes like never before through it’s industry defining app. Think Patreon meets masterclass fuelled by the blockchain. The Inner Circle allows athletes from any discipline to create their own ecosystem supporting athletes throughout their careers offering revenue streams and media support. Users pay $PRIMAL to access the Inner Circles Fan Token Current projects connects fans to institutions. PRIMAL seeks to decentralise away from large companies and connect fans directly to their favourite athletes. Athlete Fan Tokens (ATLs) are issued by athletes so fans get real, influential interactions. Fans buy $PRIMAL to access Fan Tokens. Move2Earn Workout the way you want, when you want. Unlike other M2E projects that only focus on running and penalise you, PRIMAL is rolling out an app that rewards all types of fitness activities. Take what you have learned from athletes through the Inner Circle and start earning through the PRIMAL app immediately.
