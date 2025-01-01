President Platy (PLATY) टोकन का अर्थशास्त्र President Platy (PLATY) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

President Platy (PLATY) जानकारी Following the disappearance of the initial creator of President Platy, in December 2024, the Platy community created the People's Democratic Republic of Platikistan (PDRP) and formed a new Government, as a CTO-Micronation. The PDRP adopted President Platy (Platy) token as its national currency and increased the number of citizens (holders) to about 35,000. The major task of the PDRP's new Government is to fight devaluation by making 1 Platy equal to at least 2 USD. In this regard, buybacks have taken place and many partnerships are envisaged. Measures have equally been taken to stabilize the price of Platy. Apart from a government, a currency, and a population, Platikistan shall have all the other attributes of statehood, such as land (including NFTs); a motto, a flag, an anthem, an army, elections, foreign affairs, and many more. With just a few Dollars, you can become a noble citizen of Platikistan. Long live President Platy! Long live Platikistan! Long live Cronos! आधिकारिक वेबसाइट: https://www.platikistan.com/ व्हाइटपेपर: https://platikistan.com/wp-content/uploads/2025/01/PDRP-Constitution-of-1st-January-2025.pdf अभी PLATY खरीदें!

President Platy (PLATY) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण President Platy (PLATY) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 750.05K $ 750.05K $ 750.05K कुल आपूर्ति: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 750.05K $ 750.05K $ 750.05K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00104167 $ 0.00104167 $ 0.00104167 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0.00074975 $ 0.00074975 $ 0.00074975 President Platy (PLATY) प्राइस के बारे में अधिक जानें

President Platy (PLATY) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले President Platy (PLATY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: PLATY टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने PLATY मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप PLATY के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो PLATY टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

