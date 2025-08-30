PREME की अधिक जानकारी

PREME Token लोगो

PREME Token मूल्य (PREME)

गैर-सूचीबद्ध

1 PREME से USD लाइव प्राइस:

$0.00172968
$0.00172968$0.00172968
-9.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
PREME Token (PREME) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:51:52 (UTC+8)

PREME Token (PREME) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00172786
$ 0.00172786$ 0.00172786
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0019088
$ 0.0019088$ 0.0019088
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00172786
$ 0.00172786$ 0.00172786

$ 0.0019088
$ 0.0019088$ 0.0019088

$ 0.03344384
$ 0.03344384$ 0.03344384

$ 0.00115761
$ 0.00115761$ 0.00115761

+0.02%

-9.37%

-12.80%

-12.80%

PREME Token (PREME) रियल-टाइम प्राइस $0.00172988 है. पिछले 24 घंटों में, PREME ने $ 0.00172786 के कम और $ 0.0019088 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PREME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03344384 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00115761 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PREME में +0.02%, 24 घंटों में -9.37%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PREME Token (PREME) मार्केट की जानकारी

$ 251.59K
$ 251.59K$ 251.59K

--
----

$ 407.32K
$ 407.32K$ 407.32K

145.43M
145.43M 145.43M

235,463,933.2451628
235,463,933.2451628 235,463,933.2451628

PREME Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 251.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PREME की मार्केट में उपलब्ध राशि 145.43M है, कुल आपूर्ति 235463933.2451628 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 407.32K है.

PREME Token (PREME) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PREME Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00017885347638194 था.
पिछले 30 दिनों में, PREME Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006334881 था.
पिछले 60 दिनों में, PREME Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006491542 था.
पिछले 90 दिनों में, PREME Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00296143367327444 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00017885347638194-9.37%
30 दिन$ -0.0006334881-36.62%
60 दिन$ -0.0006491542-37.52%
90 दिन$ -0.00296143367327444-63.12%

PREME Token (PREME) क्या है

PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions.

PREME Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PREME Token (PREME) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PREME Token (PREME) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PREME Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PREME Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PREME लोकल करेंसी में

PREME Token (PREME) टोकन का अर्थशास्त्र

PREME Token (PREME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PREME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PREME Token (PREME) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PREME Token (PREME) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PREME प्राइस 0.00172988 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PREME से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PREME से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00172988 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PREME Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PREME के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 251.59K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PREME की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PREME की मार्केट में उपलब्ध राशि 145.43M USD है.
PREME की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PREME ने 0.03344384 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PREME का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PREME ने 0.00115761 USD की ATL प्राइस देखी.
PREME का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PREME के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PREME इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PREME इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PREME का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:51:52 (UTC+8)

