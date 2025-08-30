Predict Crypto मूल्य (PREAI)
Predict Crypto (PREAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PREAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PREAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00212446 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PREAI में --, 24 घंटों में -0.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Predict Crypto का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PREAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.50B है, कुल आपूर्ति 8499999999.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.48K है.
आज के दिन के दौरान, Predict Crypto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Predict Crypto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Predict Crypto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Predict Crypto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.61%
|30 दिन
|$ 0
|+12.59%
|60 दिन
|$ 0
|+69.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology
Predict Crypto (PREAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PREAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
