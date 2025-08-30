PREAI की अधिक जानकारी

Predict Crypto लोगो

Predict Crypto मूल्य (PREAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 PREAI से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Predict Crypto (PREAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:19:29 (UTC+8)

Predict Crypto (PREAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00212446
$ 0.00212446$ 0.00212446

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.61%

+2.39%

+2.39%

Predict Crypto (PREAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PREAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PREAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00212446 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PREAI में --, 24 घंटों में -0.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Predict Crypto (PREAI) मार्केट की जानकारी

$ 39.48K
$ 39.48K$ 39.48K

--
----

$ 39.48K
$ 39.48K$ 39.48K

8.50B
8.50B 8.50B

8,499,999,999.0
8,499,999,999.0 8,499,999,999.0

Predict Crypto का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PREAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.50B है, कुल आपूर्ति 8499999999.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.48K है.

Predict Crypto (PREAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Predict Crypto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Predict Crypto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Predict Crypto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Predict Crypto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.61%
30 दिन$ 0+12.59%
60 दिन$ 0+69.64%
90 दिन$ 0--

Predict Crypto (PREAI) क्या है

Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology

Predict Crypto प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Predict Crypto (PREAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Predict Crypto (PREAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Predict Crypto के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Predict Crypto प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Predict Crypto (PREAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Predict Crypto (PREAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PREAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Predict Crypto (PREAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Predict Crypto (PREAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PREAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PREAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PREAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Predict Crypto का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PREAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.48K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PREAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PREAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.50B USD है.
PREAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PREAI ने 0.00212446 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PREAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PREAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PREAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PREAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PREAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PREAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PREAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:19:29 (UTC+8)

