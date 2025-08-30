PRAIST की अधिक जानकारी

Praist मूल्य (PRAIST)

गैर-सूचीबद्ध

1 PRAIST से USD लाइव प्राइस:

--
----
-7.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Praist (PRAIST) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:13:27 (UTC+8)

Praist (PRAIST) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00696197
$ 0.00696197$ 0.00696197

$ 0
$ 0$ 0

--

-7.21%

+10.11%

+10.11%

Praist (PRAIST) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PRAIST ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PRAIST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00696197 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PRAIST में --, 24 घंटों में -7.21%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Praist (PRAIST) मार्केट की जानकारी

$ 17.30K
$ 17.30K$ 17.30K

--
----

$ 17.30K
$ 17.30K$ 17.30K

999.58M
999.58M 999.58M

999,584,906.539385
999,584,906.539385 999,584,906.539385

Praist का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PRAIST की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.58M है, कुल आपूर्ति 999584906.539385 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.30K है.

Praist (PRAIST) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Praist का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Praist का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Praist का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Praist का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.21%
30 दिन$ 0+8.90%
60 दिन$ 0+25.82%
90 दिन$ 0--

Praist (PRAIST) क्या है

Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Praist (PRAIST) संसाधन

Praist प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Praist (PRAIST) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Praist (PRAIST) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Praist के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Praist प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Praist (PRAIST) टोकन का अर्थशास्त्र

Praist (PRAIST) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PRAIST टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Praist (PRAIST) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Praist (PRAIST) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PRAIST प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PRAIST से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PRAIST से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Praist का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PRAIST के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.30K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PRAIST की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PRAIST की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.58M USD है.
PRAIST की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PRAIST ने 0.00696197 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PRAIST का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PRAIST ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PRAIST का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PRAIST के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PRAIST इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PRAIST इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PRAIST का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:13:27 (UTC+8)

