PPKAS मूल्य (PPKAS)
-0.26%
-4.33%
-7.98%
-7.98%
PPKAS (PPKAS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PPKAS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PPKAS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00201751 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PPKAS में -0.26%, 24 घंटों में -4.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PPKAS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 676.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PPKAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 747.90M है, कुल आपूर्ति 9994511697.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.04M है.
आज के दिन के दौरान, PPKAS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PPKAS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PPKAS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PPKAS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.33%
|30 दिन
|$ 0
|-27.29%
|60 दिन
|$ 0
|-10.44%
|90 दिन
|$ 0
|--
PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution!
