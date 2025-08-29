PPKAS (PPKAS) क्या है

PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution!

PPKAS (PPKAS) टोकन का अर्थशास्त्र

PPKAS (PPKAS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PPKAS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PPKAS (PPKAS) के बारे में अन्य प्रश्न आज PPKAS (PPKAS) का मूल्य कितना है? USD में लाइव PPKAS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. PPKAS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए PPKAS से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. PPKAS का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? PPKAS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 676.38K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. PPKAS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? PPKAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 747.90M USD है. PPKAS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? PPKAS ने 0.00201751 USD की ATH प्राइस हासिल की. PPKAS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? PPKAS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. PPKAS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? PPKAS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या PPKAS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PPKAS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PPKAS का प्राइस का अनुमान देखें.

PPKAS (PPKAS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट