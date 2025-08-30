POWSCHE की अधिक जानकारी

POWSCHE प्राइस की जानकारी

POWSCHE आधिकारिक वेबसाइट

POWSCHE टोकन का अर्थशास्त्र

POWSCHE प्राइस का पूर्वानुमान

POWSCHE लोगो

POWSCHE मूल्य (POWSCHE)

गैर-सूचीबद्ध

1 POWSCHE से USD लाइव प्राइस:

$0.0139
$0.0139$0.0139
-5.00%1D
USD
POWSCHE (POWSCHE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:25:08 (UTC+8)

POWSCHE (POWSCHE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01395414
$ 0.01395414$ 0.01395414
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01497054
$ 0.01497054$ 0.01497054
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01395414
$ 0.01395414$ 0.01395414

$ 0.01497054
$ 0.01497054$ 0.01497054

$ 0.13643
$ 0.13643$ 0.13643

$ 0.00547514
$ 0.00547514$ 0.00547514

-4.55%

-4.72%

-8.19%

-8.19%

POWSCHE (POWSCHE) रियल-टाइम प्राइस $0.01394044 है. पिछले 24 घंटों में, POWSCHE ने $ 0.01395414 के कम और $ 0.01497054 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POWSCHE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.13643 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00547514 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POWSCHE में -4.55%, 24 घंटों में -4.72%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

POWSCHE (POWSCHE) मार्केट की जानकारी

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

99.88M
99.88M 99.88M

99,883,981.79925315
99,883,981.79925315 99,883,981.79925315

POWSCHE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.39M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POWSCHE की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.88M है, कुल आपूर्ति 99883981.79925315 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.39M है.

POWSCHE (POWSCHE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, POWSCHE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00069178198049712 था.
पिछले 30 दिनों में, POWSCHE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0061713226 था.
पिछले 60 दिनों में, POWSCHE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0032518306 था.
पिछले 90 दिनों में, POWSCHE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.007578367923442164 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00069178198049712-4.72%
30 दिन$ -0.0061713226-44.26%
60 दिन$ -0.0032518306-23.32%
90 दिन$ +0.007578367923442164+119.12%

POWSCHE (POWSCHE) क्या है

POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value.

POWSCHE (POWSCHE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

POWSCHE प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में POWSCHE (POWSCHE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके POWSCHE (POWSCHE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? POWSCHE के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब POWSCHE प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

POWSCHE लोकल करेंसी में

POWSCHE (POWSCHE) टोकन का अर्थशास्त्र

POWSCHE (POWSCHE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. POWSCHE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: POWSCHE (POWSCHE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज POWSCHE (POWSCHE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव POWSCHE प्राइस 0.01394044 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
POWSCHE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
POWSCHE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01394044 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
POWSCHE का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
POWSCHE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.39M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
POWSCHE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
POWSCHE की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.88M USD है.
POWSCHE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
POWSCHE ने 0.13643 USD की ATH प्राइस हासिल की.
POWSCHE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
POWSCHE ने 0.00547514 USD की ATL प्राइस देखी.
POWSCHE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
POWSCHE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या POWSCHE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष POWSCHE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए POWSCHE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:25:08 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.