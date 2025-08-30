PTF की अधिक जानकारी

PowerTrade Fuel मूल्य (PTF)

1 PTF से USD लाइव प्राइस:

$0.01442194
$0.01442194$0.01442194
-19.80%1D
PowerTrade Fuel (PTF) मूल्य का लाइव चार्ट
PowerTrade Fuel (PTF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-1.67%

-19.86%

-22.69%

-22.69%

PowerTrade Fuel (PTF) रियल-टाइम प्राइस $0.01442194 है. पिछले 24 घंटों में, PTF ने $ 0.01417094 के कम और $ 0.01806483 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PTF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.67 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PTF में -1.67%, 24 घंटों में -19.86%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PowerTrade Fuel (PTF) मार्केट की जानकारी

PowerTrade Fuel का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 356.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PTF की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.57M है, कुल आपूर्ति 400000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.80M है.

PowerTrade Fuel (PTF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PowerTrade Fuel का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00357412681075382 था.
पिछले 30 दिनों में, PowerTrade Fuel का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0032435750 था.
पिछले 60 दिनों में, PowerTrade Fuel का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0077026730 था.
पिछले 90 दिनों में, PowerTrade Fuel का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00527008735138229 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00357412681075382-19.86%
30 दिन$ -0.0032435750-22.49%
60 दिन$ +0.0077026730+53.41%
90 दिन$ +0.00527008735138229+57.58%

PowerTrade Fuel (PTF) क्या है

The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan.

The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

PowerTrade Fuel (PTF) संसाधन

PowerTrade Fuel प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PowerTrade Fuel (PTF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PowerTrade Fuel (PTF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PowerTrade Fuel के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PowerTrade Fuel प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PTF लोकल करेंसी में

PowerTrade Fuel (PTF) टोकन का अर्थशास्त्र

PowerTrade Fuel (PTF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PTF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PowerTrade Fuel (PTF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PowerTrade Fuel (PTF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PTF प्राइस 0.01442194 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PTF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PTF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01442194 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PowerTrade Fuel का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PTF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 356.06K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PTF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PTF की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.57M USD है.
PTF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PTF ने 2.67 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PTF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PTF ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PTF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PTF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PTF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PTF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PTF का प्राइस का अनुमान देखें.
