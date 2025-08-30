PowerPool Concentrated Voting Power मूल्य (CVP)
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) रियल-टाइम प्राइस $0.01602109 है. पिछले 24 घंटों में, CVP ने $ 0.01591346 के कम और $ 0.01683803 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CVP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 17.27 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00882537 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CVP में -0.73%, 24 घंटों में -4.28%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PowerPool Concentrated Voting Power का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 518.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CVP की मार्केट में उपलब्ध राशि 32.39M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.60M है.
आज के दिन के दौरान, PowerPool Concentrated Voting Power का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00071674158893012 था.
पिछले 30 दिनों में, PowerPool Concentrated Voting Power का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0021378318 था.
पिछले 60 दिनों में, PowerPool Concentrated Voting Power का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0012516909 था.
पिछले 90 दिनों में, PowerPool Concentrated Voting Power का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001592345207012744 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00071674158893012
|-4.28%
|30 दिन
|$ -0.0021378318
|-13.34%
|60 दिन
|$ +0.0012516909
|+7.81%
|90 दिन
|$ -0.001592345207012744
|-9.04%
About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? - AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols. - Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX. - DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.
