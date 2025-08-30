DUREV की अधिक जानकारी

Povel Durev लोगो

Povel Durev मूल्य (DUREV)

गैर-सूचीबद्ध

1 DUREV से USD लाइव प्राइस:

$0.00937061
$0.00937061$0.00937061
-6.30%1D
USD
Povel Durev (DUREV) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:40:59 (UTC+8)

Povel Durev (DUREV) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0093424
$ 0.0093424$ 0.0093424
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01007589
$ 0.01007589$ 0.01007589
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0093424
$ 0.0093424$ 0.0093424

$ 0.01007589
$ 0.01007589$ 0.01007589

$ 0.167897
$ 0.167897$ 0.167897

$ 0.00393016
$ 0.00393016$ 0.00393016

-0.21%

-6.33%

-18.86%

-18.86%

Povel Durev (DUREV) रियल-टाइम प्राइस $0.00937061 है. पिछले 24 घंटों में, DUREV ने $ 0.0093424 के कम और $ 0.01007589 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DUREV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.167897 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00393016 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DUREV में -0.21%, 24 घंटों में -6.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Povel Durev (DUREV) मार्केट की जानकारी

$ 930.37K
$ 930.37K$ 930.37K

--
----

$ 930.37K
$ 930.37K$ 930.37K

99.33M
99.33M 99.33M

99,327,795.57
99,327,795.57 99,327,795.57

Povel Durev का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 930.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DUREV की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.33M है, कुल आपूर्ति 99327795.57 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 930.37K है.

Povel Durev (DUREV) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Povel Durev का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000634013745505636 था.
पिछले 30 दिनों में, Povel Durev का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005511249 था.
पिछले 60 दिनों में, Povel Durev का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0115030947 था.
पिछले 90 दिनों में, Povel Durev का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0037803268636957165 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000634013745505636-6.33%
30 दिन$ -0.0005511249-5.88%
60 दिन$ +0.0115030947+122.76%
90 दिन$ +0.0037803268636957165+67.62%

Povel Durev (DUREV) क्या है

Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov.

Povel Durev (DUREV) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Povel Durev प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Povel Durev (DUREV) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Povel Durev (DUREV) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Povel Durev के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Povel Durev प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DUREV लोकल करेंसी में

Povel Durev (DUREV) टोकन का अर्थशास्त्र

Povel Durev (DUREV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DUREV टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Povel Durev (DUREV) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Povel Durev (DUREV) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DUREV प्राइस 0.00937061 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DUREV से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DUREV से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00937061 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Povel Durev का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DUREV के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 930.37K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DUREV की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DUREV की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.33M USD है.
DUREV की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DUREV ने 0.167897 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DUREV का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DUREV ने 0.00393016 USD की ATL प्राइस देखी.
DUREV का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DUREV के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DUREV इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DUREV इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DUREV का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:40:59 (UTC+8)

