Potcoin मूल्य (POT)
-1.55%
-2.76%
-13.54%
-13.54%
Potcoin (POT) रियल-टाइम प्राइस $0.0016408 है. पिछले 24 घंटों में, POT ने $ 0.00158775 के कम और $ 0.00174578 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.75 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POT में -1.55%, 24 घंटों में -2.76%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Potcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 689.14K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POT की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.00M है, कुल आपूर्ति 419999427.4932822 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 689.14K है.
आज के दिन के दौरान, Potcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Potcoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004741116 था.
पिछले 60 दिनों में, Potcoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008514350 था.
पिछले 90 दिनों में, Potcoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001472856859895377 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.76%
|30 दिन
|$ -0.0004741116
|-28.89%
|60 दिन
|$ -0.0008514350
|-51.89%
|90 दिन
|$ -0.001472856859895377
|-47.30%
PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin. Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers. ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence. PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Potcoin (POT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Potcoin (POT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Potcoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Potcoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Potcoin (POT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. POT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
