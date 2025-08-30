Possum मूल्य (PSM)
-0.32%
-1.87%
-3.13%
-3.13%
Possum (PSM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PSM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PSM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00170821 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PSM में -0.32%, 24 घंटों में -1.87%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Possum का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 142.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PSM की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.18B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 341.53K है.
आज के दिन के दौरान, Possum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Possum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Possum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Possum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.87%
|30 दिन
|$ 0
|-73.30%
|60 दिन
|$ 0
|-74.92%
|90 दिन
|$ 0
|--
Possum Labs is a team dedicated to creating new financial products which promote credible neutrality, transparency and collaboration. While these products may serve completely different functions, each one will have a positive sum nature (hence the name Possum). Each product will benefit all users at nobody’s expense. Using DeFi’s inherent composability, Possum Labs aims to create new financial products featuring greater capital efficiency and better incentive structures than what the current financial system can offer. Our first product, Portals, is slated to launch in Q4 2023. Each Portal taps an underlying yield source and unlocks future yield for depositors right now, instantly. Portals lets yield time travel; if you deposit $100 of a token with 20% APY, you can claim that $20 immediately rather than having to wait a year. The more a user claims upfront, the longer they’ll need to wait to withdraw their deposit.
