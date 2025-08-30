PoSciDonDAO Token मूल्य (SCI)
PoSciDonDAO Token (SCI) रियल-टाइम प्राइस $0.588027 है. पिछले 24 घंटों में, SCI ने $ 0.578239 के कम और $ 0.627982 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.38 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.404068 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCI में +0.99%, 24 घंटों में -4.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PoSciDonDAO Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.39M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCI की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.05M है, कुल आपूर्ति 18910000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.16M है.
आज के दिन के दौरान, PoSciDonDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0285455064500078 था.
पिछले 30 दिनों में, PoSciDonDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2529585133 था.
पिछले 60 दिनों में, PoSciDonDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007670224 था.
पिछले 90 दिनों में, PoSciDonDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014746874403714 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0285455064500078
|-4.62%
|30 दिन
|$ -0.2529585133
|-43.01%
|60 दिन
|$ +0.0007670224
|+0.13%
|90 दिन
|$ +0.0014746874403714
|+0.25%
Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.
