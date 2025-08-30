SCI की अधिक जानकारी

PoSciDonDAO Token लोगो

PoSciDonDAO Token मूल्य (SCI)

गैर-सूचीबद्ध

1 SCI से USD लाइव प्राइस:

$0.588027
$0.588027$0.588027
-4.60%1D
mexc
USD
PoSciDonDAO Token (SCI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:05:12 (UTC+8)

PoSciDonDAO Token (SCI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.578239
$ 0.578239$ 0.578239
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.627982
$ 0.627982$ 0.627982
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.578239
$ 0.578239$ 0.578239

$ 0.627982
$ 0.627982$ 0.627982

$ 6.38
$ 6.38$ 6.38

$ 0.404068
$ 0.404068$ 0.404068

+0.99%

-4.62%

-15.28%

-15.28%

PoSciDonDAO Token (SCI) रियल-टाइम प्राइस $0.588027 है. पिछले 24 घंटों में, SCI ने $ 0.578239 के कम और $ 0.627982 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.38 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.404068 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCI में +0.99%, 24 घंटों में -4.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PoSciDonDAO Token (SCI) मार्केट की जानकारी

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

--
----

$ 11.16M
$ 11.16M$ 11.16M

4.05M
4.05M 4.05M

18,910,000.0
18,910,000.0 18,910,000.0

PoSciDonDAO Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.39M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCI की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.05M है, कुल आपूर्ति 18910000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.16M है.

PoSciDonDAO Token (SCI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PoSciDonDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0285455064500078 था.
पिछले 30 दिनों में, PoSciDonDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2529585133 था.
पिछले 60 दिनों में, PoSciDonDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007670224 था.
पिछले 90 दिनों में, PoSciDonDAO Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014746874403714 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0285455064500078-4.62%
30 दिन$ -0.2529585133-43.01%
60 दिन$ +0.0007670224+0.13%
90 दिन$ +0.0014746874403714+0.25%

PoSciDonDAO Token (SCI) क्या है

Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.

PoSciDonDAO Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PoSciDonDAO Token (SCI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PoSciDonDAO Token (SCI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PoSciDonDAO Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

PoSciDonDAO Token (SCI) टोकन का अर्थशास्त्र

PoSciDonDAO Token (SCI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SCI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PoSciDonDAO Token (SCI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PoSciDonDAO Token (SCI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SCI प्राइस 0.588027 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SCI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SCI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.588027 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PoSciDonDAO Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SCI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.39M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SCI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SCI की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.05M USD है.
SCI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SCI ने 6.38 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SCI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SCI ने 0.404068 USD की ATL प्राइस देखी.
SCI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SCI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SCI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SCI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SCI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:05:12 (UTC+8)

