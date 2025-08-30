Port Finance मूल्य (PORT)
Port Finance (PORT) रियल-टाइम प्राइस $0.00450223 है. पिछले 24 घंटों में, PORT ने $ 0.00394372 के कम और $ 0.00450984 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PORT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 15.21 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00189486 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PORT में +0.61%, 24 घंटों में +9.30%, तथा पिछले 7 दिनों में +21.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Port Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 160.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PORT की मार्केट में उपलब्ध राशि 35.62M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 450.31K है.
आज के दिन के दौरान, Port Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00038295 था.
पिछले 30 दिनों में, Port Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007948808 था.
पिछले 60 दिनों में, Port Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001944053 था.
पिछले 90 दिनों में, Port Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000231001510607616 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00038295
|+9.30%
|30 दिन
|$ +0.0007948808
|+17.66%
|60 दिन
|$ +0.0001944053
|+4.32%
|90 दिन
|$ +0.000231001510607616
|+5.41%
Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
