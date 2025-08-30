Poppy मूल्य (POPPY)
-1.98%
-9.84%
-20.52%
-20.52%
Poppy (POPPY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, POPPY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POPPY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01074525 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POPPY में -1.98%, 24 घंटों में -9.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Poppy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 68.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POPPY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999997172.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 68.63K है.
आज के दिन के दौरान, Poppy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Poppy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Poppy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Poppy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.84%
|30 दिन
|$ 0
|-28.54%
|60 दिन
|$ 0
|-39.36%
|90 दिन
|$ 0
|--
Hippo hooray! Metro Richmond ZOO is excited to announce a heartwarming addition to our animal family just in time for the holidays: a baby pygmy hippo. The newborn arrived on December 9, 2024, after a 7-month gestation. Congratulations to pygmy hippo parents Iris and Corwin on the birth of another little girl. This is Iris and Corwin’s 3rd calf in 4.5 years (all females!), and their 2nd calf to arrive right before the holidays. Most people don’t get a hippopotamus for Christmas at all, so we feel lucky to have received two over the years. This birth was unique as it was the first time Iris gave birth in water. While common hippos usually give birth underwater, pygmy hippo calves can be born on land or in water. This token represents a baby pygmy hippo named Poppy.
