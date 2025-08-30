POPEYE मूल्य (POPEYE)
POPEYE (POPEYE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, POPEYE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POPEYE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POPEYE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -8.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
POPEYE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POPEYE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.70M है, कुल आपूर्ति 999700561.3039827 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.10K है.
आज के दिन के दौरान, POPEYE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, POPEYE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, POPEYE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, POPEYE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-30.29%
|60 दिन
|$ 0
|-30.98%
|90 दिन
|$ 0
|--
The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem. The $POPEYE ecosystem focuses on: Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.
