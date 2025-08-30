PooChain V2 मूल्य (POOP)
-0.27%
-7.75%
-3.12%
-3.12%
PooChain V2 (POOP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, POOP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POOP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POOP में -0.27%, 24 घंटों में -7.75%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PooChain V2 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.78M है, कुल आपूर्ति 999783055.793194 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.42K है.
आज के दिन के दौरान, PooChain V2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PooChain V2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PooChain V2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PooChain V2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.75%
|30 दिन
|$ 0
|-42.09%
|60 दिन
|$ 0
|-57.70%
|90 दिन
|$ 0
|--
PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem.
