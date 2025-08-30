PONK की अधिक जानकारी

1 PONK से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.90%1D
PONK (PONK) मूल्य का लाइव चार्ट
PONK (PONK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00364585
$ 0.00364585$ 0.00364585

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

-5.34%

+2.86%

+2.86%

PONK (PONK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PONK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PONK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00364585 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PONK में -0.75%, 24 घंटों में -5.34%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PONK (PONK) मार्केट की जानकारी

$ 31.45K
$ 31.45K$ 31.45K

--
----

$ 31.45K
$ 31.45K$ 31.45K

999.76M
999.76M 999.76M

999,759,305.545753
999,759,305.545753 999,759,305.545753

PONK का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PONK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.76M है, कुल आपूर्ति 999759305.545753 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.45K है.

PONK (PONK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PONK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PONK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PONK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PONK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.34%
30 दिन$ 0+16.83%
60 दिन$ 0+21.85%
90 दिन$ 0--

PONK (PONK) क्या है

Ponk is a meme that is based on the latest craze Pochita. For context, the dog from $BONK is based on is called Balltze. Pochita is Balltze's family and adds an interesting story to the history of BONK. This is a 100% memecoin with a fresh spin on BONK. Built on Solana, which is currently the home of dog coins and BONK. This coin will aim to also help dog charities and get the word out about dog cruelty. Balltze = BONK Pochita = PONK

PONK प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PONK (PONK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PONK (PONK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PONK के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PONK प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PONK लोकल करेंसी में

PONK (PONK) टोकन का अर्थशास्त्र

PONK (PONK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PONK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PONK (PONK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PONK (PONK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PONK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PONK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PONK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PONK का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PONK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.45K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PONK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PONK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.76M USD है.
PONK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PONK ने 0.00364585 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PONK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PONK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PONK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PONK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PONK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PONK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PONK का प्राइस का अनुमान देखें.
