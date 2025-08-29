Polygon मूल्य (MATIC)
Polygon (MATIC) रियल-टाइम प्राइस $0.245618 है. पिछले 24 घंटों में, MATIC ने $ 0.241392 के कम और $ 0.261064 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MATIC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.92 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00314376 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MATIC में -0.68%, 24 घंटों में +0.64%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Polygon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.68M है. MATIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.47B है.
आज के दिन के दौरान, Polygon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00155234 था.
पिछले 30 दिनों में, Polygon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0365270317 था.
पिछले 60 दिनों में, Polygon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0839466077 था.
पिछले 90 दिनों में, Polygon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.03460801958356552 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00155234
|+0.64%
|30 दिन
|$ +0.0365270317
|+14.87%
|60 दिन
|$ +0.0839466077
|+34.18%
|90 दिन
|$ +0.03460801958356552
|+16.40%
Polygon (Previously Matic Network) is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications. Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a full-fledged multi-chain system (aka Internet of Blockchains). This multi-chain system is akin to other ones such as Polkadot, Cosmos, Avalanche etc with the advantages of Ethereum’s security, vibrant ecosystem and openness. Nothing will change for the existing ecosystem built on the Plasma-POS chain. With Polygon, new features are being built around the existing proven technology to expand the ability to cater to diverse needs from the developer ecosystem. Polygon will continue to develop the core technology so that it can scale to a larger ecosystem. The $MATIC token will continue to exist and will play an increasingly important role, securing the system and enabling governance.
