Polter लोगो

Polter मूल्य (POLTER)

गैर-सूचीबद्ध

1 POLTER से USD लाइव प्राइस:

$0.00104444
+1.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Polter (POLTER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:40:39 (UTC+8)

Polter (POLTER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00102967
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00114517
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00102967
$ 0.00114517
$ 1.81
$ 0.00037792
+0.01%

+1.05%

-10.87%

-10.87%

Polter (POLTER) रियल-टाइम प्राइस $0.00104444 है. पिछले 24 घंटों में, POLTER ने $ 0.00102967 के कम और $ 0.00114517 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POLTER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.81 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00037792 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POLTER में +0.01%, 24 घंटों में +1.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Polter (POLTER) मार्केट की जानकारी

$ 94.86K
--
$ 94.86K
90.82M
90,822,753.43194209
Polter का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POLTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.82M है, कुल आपूर्ति 90822753.43194209 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 94.86K है.

Polter (POLTER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Polter का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Polter का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008130364 था.
पिछले 60 दिनों में, Polter का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003956359 था.
पिछले 90 दिनों में, Polter का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0023399272569094396 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.05%
30 दिन$ +0.0008130364+77.84%
60 दिन$ +0.0003956359+37.88%
90 दिन$ -0.0023399272569094396-69.13%

Polter (POLTER) क्या है

Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform.

Polter प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Polter (POLTER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Polter (POLTER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Polter के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Polter प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

POLTER लोकल करेंसी में

Polter (POLTER) टोकन का अर्थशास्त्र

Polter (POLTER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. POLTER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Polter (POLTER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Polter (POLTER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव POLTER प्राइस 0.00104444 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
POLTER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
POLTER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00104444 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Polter का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
POLTER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.86K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
POLTER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
POLTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.82M USD है.
POLTER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
POLTER ने 1.81 USD की ATH प्राइस हासिल की.
POLTER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
POLTER ने 0.00037792 USD की ATL प्राइस देखी.
POLTER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
POLTER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या POLTER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष POLTER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए POLTER का प्राइस का अनुमान देखें.
