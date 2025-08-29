Polly मूल्य (POLLY)
Polly (POLLY) रियल-टाइम प्राइस $0.00622335 है. पिछले 24 घंटों में, POLLY ने $ 0.00575887 के कम और $ 0.00638049 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POLLY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01234714 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00198855 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POLLY में -0.53%, 24 घंटों में +0.45%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Polly का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.18M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POLLY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.18M है.
आज के दिन के दौरान, Polly का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Polly का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0023231056 था.
पिछले 60 दिनों में, Polly का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014179902 था.
पिछले 90 दिनों में, Polly का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002634424852692499 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.45%
|30 दिन
|$ -0.0023231056
|-37.32%
|60 दिन
|$ +0.0014179902
|+22.79%
|90 दिन
|$ -0.002634424852692499
|-29.74%
Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
