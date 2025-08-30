Pollen मूल्य (POLLEN)
Pollen (POLLEN) रियल-टाइम प्राइस $0.00697181 है. पिछले 24 घंटों में, POLLEN ने $ 0.00674565 के कम और $ 0.00749847 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POLLEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.075806 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00545586 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POLLEN में -1.70%, 24 घंटों में +0.93%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pollen का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 839.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POLLEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 120.46M है, कुल आपूर्ति 420000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.93M है.
आज के दिन के दौरान, Pollen का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pollen का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013131815 था.
पिछले 60 दिनों में, Pollen का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026412883 था.
पिछले 90 दिनों में, Pollen का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000176289238853942 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.93%
|30 दिन
|$ -0.0013131815
|-18.83%
|60 दिन
|$ -0.0026412883
|-37.88%
|90 दिन
|$ -0.000176289238853942
|-2.46%
Beraborrow unlocks instant liquidity against Berachain assets through the first PoL powered stablecoin, Nectar ($NECT). Built with simplicity and flexibility at its core, Beraborrow is designed to maximise opportunities for users without forcing them to sacrifice yield. The protocol enables users to deposit collateral assets into Dens, which mint our over-collateralised stablecoin, $NECT. $NECT can then be used throughout the Berachain DeFi ecosystem, unlocking further opportunities whilst maintaining exposure to the original assets. Initially built around $iBGT, the protocol has since evolved into a multi-collateral platform. Offering support for Bera native tokens, liquid staking derivatives, or LP positions, as collateral to mint $NECT. Beraborrow enables users to retain price exposure to their assets while unlocking liquidity. The protocol makes use of Proof of Liquidity (PoL) to supercharge key features and to bootstrap liquidity, enabling users to gain leverage to the collateral asset while boosting the yield it generates. Nectar ($NECT) is the first stablecoin fully collateralised by Berachain native assets, offering users a composable way to participate in the ecosystem without selling, all while benefiting from the unique advantages that PoL offers. Essentially, $NECT can be thought of as a unit of account that can accrue value through PoL and liquidations. Consider Beraborrow as a foundational building block for the Berachain. Our ambition is to develop a comprehensive suite of essential products that fuel growth for Berachain, starting with the core need for a Native CDP platform.
