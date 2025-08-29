POLA की अधिक जानकारी

Polaris Share लोगो

Polaris Share मूल्य (POLA)

गैर-सूचीबद्ध

1 POLA से USD लाइव प्राइस:

$0.01450092
$0.01450092$0.01450092
-2.30%1D
mexc
USD
Polaris Share (POLA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:51:05 (UTC+8)

Polaris Share (POLA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0143289
$ 0.0143289$ 0.0143289
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01485862
$ 0.01485862$ 0.01485862
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0143289
$ 0.0143289$ 0.0143289

$ 0.01485862
$ 0.01485862$ 0.01485862

$ 0.522685
$ 0.522685$ 0.522685

$ 0.00785633
$ 0.00785633$ 0.00785633

+0.45%

-2.38%

-4.46%

-4.46%

Polaris Share (POLA) रियल-टाइम प्राइस $0.01449713 है. पिछले 24 घंटों में, POLA ने $ 0.0143289 के कम और $ 0.01485862 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POLA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.522685 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00785633 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POLA में +0.45%, 24 घंटों में -2.38%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Polaris Share (POLA) मार्केट की जानकारी

$ 7.60M
$ 7.60M$ 7.60M

--
----

$ 66.70M
$ 66.70M$ 66.70M

523.99M
523.99M 523.99M

4,599,999,999.0
4,599,999,999.0 4,599,999,999.0

Polaris Share का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.60M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 523.99M है, कुल आपूर्ति 4599999999.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 66.70M है.

Polaris Share (POLA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Polaris Share का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00035378345839367 था.
पिछले 30 दिनों में, Polaris Share का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017514939 था.
पिछले 60 दिनों में, Polaris Share का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0020493418 था.
पिछले 90 दिनों में, Polaris Share का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001158717095539323 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00035378345839367-2.38%
30 दिन$ -0.0017514939-12.08%
60 दिन$ -0.0020493418-14.13%
90 दिन$ -0.001158717095539323-7.40%

Polaris Share (POLA) क्या है

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Polaris Share प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Polaris Share (POLA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Polaris Share (POLA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Polaris Share के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Polaris Share प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

POLA लोकल करेंसी में

Polaris Share (POLA) टोकन का अर्थशास्त्र

Polaris Share (POLA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. POLA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Polaris Share (POLA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Polaris Share (POLA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव POLA प्राइस 0.01449713 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
POLA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
POLA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01449713 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Polaris Share का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
POLA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.60M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
POLA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
POLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 523.99M USD है.
POLA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
POLA ने 0.522685 USD की ATH प्राइस हासिल की.
POLA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
POLA ने 0.00785633 USD की ATL प्राइस देखी.
POLA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
POLA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या POLA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष POLA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए POLA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:51:05 (UTC+8)

