Polar Inu मूल्य (POLAR)
--
-4.18%
-0.92%
-0.92%
Polar Inu (POLAR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, POLAR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POLAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POLAR में --, 24 घंटों में -4.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Polar Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POLAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.90K है.
आज के दिन के दौरान, Polar Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Polar Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Polar Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Polar Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.18%
|30 दिन
|$ 0
|+11.29%
|60 दिन
|$ 0
|+31.52%
|90 दिन
|$ 0
|--
Polar Inu (POLAR) Polar Inu (POLAR) Solana PumpFun Relaunch Polar Inu is a pioneering DeFi project built on the Solana blockchain, inspired by Polar, a resilient 9.5-year-old Siberian Husky. Our mission is to raise awareness for Polar’s medical treatments through innovative blockchain solutions and community engagement. By leveraging the power of decentralized finance, we aim to set a new standard of care for canines with cancer while fostering a supportive, transparent, and engaged global community. Join us in this special Solana PumpFun Relaunch FairLaunch Edition and be a part of our journey to make a difference! 🌟🐾❄️ Airdrop Note: 5% of the total supply (50,000,000 $POLAR) will be allocated to OG holders and early contributors. Your early support is invaluable to us!
