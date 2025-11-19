एक्सचेंजDEX+
POL Staked WBERA का आज का लाइव मूल्य 1.59 USD है.SWBERA का मार्केट कैप 31,508,664 USD है. भारत में SWBERA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!POL Staked WBERA का आज का लाइव मूल्य 1.59 USD है.SWBERA का मार्केट कैप 31,508,664 USD है. भारत में SWBERA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

POL Staked WBERA मूल्य (SWBERA)

1 SWBERA से USD लाइव प्राइस:

$1.59
-1.50%1D
USD
POL Staked WBERA (SWBERA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:06:03 (UTC+8)

POL Staked WBERA का आज का मूल्य

आज POL Staked WBERA (SWBERA) का लाइव मूल्य $ 1.59 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.51% का बदलाव आया है. मौजूदा SWBERA से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.59 प्रति SWBERA है.

$ 31,508,664 के मार्केट कैप के अनुसार POL Staked WBERA करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 19.87M SWBERA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SWBERA की ट्रेडिंग $ 1.54 (निम्न) और $ 1.65 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 6.33 और सबसे निम्न स्तर $ 1.54 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SWBERA में पिछले एक घंटे में +0.17% और पिछले 7 दिनों में -28.24% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

POL Staked WBERA (SWBERA) मार्केट की जानकारी

$ 31.51M
--
$ 31.51M
19.87M
19,870,552.51109261
POL Staked WBERA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.51M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SWBERA की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.87M है, कुल आपूर्ति 19870552.51109261 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.51M है.

POL Staked WBERA की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.54
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.65
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.54
$ 1.65
$ 6.33
$ 1.54
+0.17%

-1.51%

-28.24%

-28.24%

POL Staked WBERA (SWBERA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, POL Staked WBERA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.024356612460524 था.
पिछले 30 दिनों में, POL Staked WBERA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.5583979830 था.
पिछले 60 दिनों में, POL Staked WBERA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.7369115760 था.
पिछले 90 दिनों में, POL Staked WBERA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.89255984972288 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.024356612460524-1.51%
30 दिन$ -0.5583979830-35.11%
60 दिन$ -0.7369115760-46.34%
90 दिन$ -0.89255984972288-35.95%

POL Staked WBERA के लिए प्राइस पूर्वानुमान

POL Staked WBERA (SWBERA) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SWBERA का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
POL Staked WBERA (SWBERA) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, POL Staked WBERA के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में POL Staked WBERA की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए SWBERA के प्राइस पूर्वानुमान के लिए POL Staked WBERAप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न POL Staked WBERA

2030 में 1 POL Staked WBERA का मूल्य कितना होगा?
अगर POL Staked WBERA 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. POL Staked WBERA के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
POL Staked WBERA (SWBERA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

POL Staked WBERA के बारे में और जानें

