PokPok Golden Egg (PEGG) रियल-टाइम प्राइस $0.118307 है. पिछले 24 घंटों में, PEGG ने $ 0.115851 के कम और $ 0.132955 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEGG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.81 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.055458 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEGG में +1.31%, 24 घंटों में -5.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PokPok Golden Egg का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 964.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.16M है, कुल आपूर्ति 10586516.13799433 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.25M है.
आज के दिन के दौरान, PokPok Golden Egg का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0066592528913363 था.
पिछले 30 दिनों में, PokPok Golden Egg का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0428225555 था.
पिछले 60 दिनों में, PokPok Golden Egg का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0780443003 था.
पिछले 90 दिनों में, PokPok Golden Egg का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01593098226649177 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0066592528913363
|-5.32%
|30 दिन
|$ +0.0428225555
|+36.20%
|60 दिन
|$ +0.0780443003
|+65.97%
|90 दिन
|$ +0.01593098226649177
|+15.56%
PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.
PokPok Golden Egg (PEGG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEGG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
