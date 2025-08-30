PEGG की अधिक जानकारी

PokPok Golden Egg लोगो

PokPok Golden Egg मूल्य (PEGG)

गैर-सूचीबद्ध

1 PEGG से USD लाइव प्राइस:

$0.118307
$0.118307$0.118307
-5.30%1D
mexc
USD
PokPok Golden Egg (PEGG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:24:28 (UTC+8)

PokPok Golden Egg (PEGG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.115851
$ 0.115851$ 0.115851
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.132955
$ 0.132955$ 0.132955
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.115851
$ 0.115851$ 0.115851

$ 0.132955
$ 0.132955$ 0.132955

$ 5.81
$ 5.81$ 5.81

$ 0.055458
$ 0.055458$ 0.055458

+1.31%

-5.32%

+6.15%

+6.15%

PokPok Golden Egg (PEGG) रियल-टाइम प्राइस $0.118307 है. पिछले 24 घंटों में, PEGG ने $ 0.115851 के कम और $ 0.132955 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEGG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.81 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.055458 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEGG में +1.31%, 24 घंटों में -5.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PokPok Golden Egg (PEGG) मार्केट की जानकारी

$ 964.95K
$ 964.95K$ 964.95K

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

8.16M
8.16M 8.16M

10,586,516.13799433
10,586,516.13799433 10,586,516.13799433

PokPok Golden Egg का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 964.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.16M है, कुल आपूर्ति 10586516.13799433 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.25M है.

PokPok Golden Egg (PEGG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PokPok Golden Egg का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0066592528913363 था.
पिछले 30 दिनों में, PokPok Golden Egg का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0428225555 था.
पिछले 60 दिनों में, PokPok Golden Egg का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0780443003 था.
पिछले 90 दिनों में, PokPok Golden Egg का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01593098226649177 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0066592528913363-5.32%
30 दिन$ +0.0428225555+36.20%
60 दिन$ +0.0780443003+65.97%
90 दिन$ +0.01593098226649177+15.56%

PokPok Golden Egg (PEGG) क्या है

PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.

PokPok Golden Egg प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PokPok Golden Egg (PEGG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PokPok Golden Egg (PEGG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PokPok Golden Egg के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PokPok Golden Egg प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PEGG लोकल करेंसी में

PokPok Golden Egg (PEGG) टोकन का अर्थशास्त्र

PokPok Golden Egg (PEGG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEGG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PokPok Golden Egg (PEGG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PokPok Golden Egg (PEGG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PEGG प्राइस 0.118307 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PEGG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PEGG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.118307 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PokPok Golden Egg का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PEGG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 964.95K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PEGG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PEGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.16M USD है.
PEGG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PEGG ने 5.81 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PEGG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PEGG ने 0.055458 USD की ATL प्राइस देखी.
PEGG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PEGG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PEGG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PEGG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PEGG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:24:28 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.