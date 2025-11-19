PokPok Agent Brain by Virtuals का आज का लाइव मूल्य 0.00144787 USD है.CTDA का मार्केट कैप 234,099 USD है. भारत में CTDA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!PokPok Agent Brain by Virtuals का आज का लाइव मूल्य 0.00144787 USD है.CTDA का मार्केट कैप 234,099 USD है. भारत में CTDA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!
आज PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) का लाइव मूल्य $ 0.00144787 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.19% का बदलाव आया है. मौजूदा CTDA से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00144787 प्रति CTDA है.
$ 234,099 के मार्केट कैप के अनुसार PokPok Agent Brain by Virtuals करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 161.53M CTDA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CTDA की ट्रेडिंग $ 0.00142174 (निम्न) और $ 0.00155683 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.01343034 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00120611 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CTDA में पिछले एक घंटे में -0.07% और पिछले 7 दिनों में -35.69% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) मार्केट की जानकारी
$ 234.10K
$ 234.10K$ 234.10K
--
----
$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M
161.53M
161.53M 161.53M
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
PokPok Agent Brain by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 234.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CTDA की मार्केट में उपलब्ध राशि 161.53M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.45M है.
PokPok Agent Brain by Virtuals की प्राइस हिस्ट्री USD
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00142174
$ 0.00142174$ 0.00142174
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00155683
$ 0.00155683$ 0.00155683
24 घंटे में उच्चतम
$ 0.00142174
$ 0.00142174$ 0.00142174
$ 0.00155683
$ 0.00155683$ 0.00155683
$ 0.01343034
$ 0.01343034$ 0.01343034
$ 0.00120611
$ 0.00120611$ 0.00120611
-0.07%
-3.18%
-35.69%
-35.69%
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के दिन के दौरान, PokPok Agent Brain by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था. पिछले 30 दिनों में, PokPok Agent Brain by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004353465 था. पिछले 60 दिनों में, PokPok Agent Brain by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0011275005 था. पिछले 90 दिनों में, PokPok Agent Brain by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ 0
-3.18%
30 दिन
$ -0.0004353465
-30.06%
60 दिन
$ -0.0011275005
-77.87%
90 दिन
$ 0
--
PokPok Agent Brain by Virtuals के लिए प्राइस पूर्वानुमान
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में CTDA का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2040 में, PokPok Agent Brain by Virtuals के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
MEXC टूल्स रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें. जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में PokPok Agent Brain by Virtuals की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए CTDA के प्राइस पूर्वानुमान के लिए PokPok Agent Brain by Virtualsप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!
लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न PokPok Agent Brain by Virtuals
2030 में 1 PokPok Agent Brain by Virtuals का मूल्य कितना होगा?
अगर PokPok Agent Brain by Virtuals 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. PokPok Agent Brain by Virtuals के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
आज PokPok Agent Brain by Virtuals का मूल्य कितना है?
PokPok Agent Brain by Virtuals का आज का मूल्य $ 0.00144787 है. आज की, 30 दिन की, 60 दिन की और 90 दिन की हिस्ट्री समझने के लिए हमारा प्राइस हिस्ट्री सेक्शन देखें.
क्या भारत में PokPok Agent Brain by Virtuals अब भी एक अच्छा निवेश है?
मार्केट में निरंतर भागीदारी और इकोसिस्टम में विकास के साथ, PokPok Agent Brain by Virtuals एक सक्रिय तरीके से ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है. हालाँकि CTDA में निवेश करने जैसे क्रिप्टो निवेश हमेशा अस्थिर होते हैं और आपको ये निवेश हमेशा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर ही करने चाहिए. वित्तीय फ़ैसले और निवेश करने से पहले हमेशा अपने स्तर पर अलग से जाँच-पड़ताल (DYOR) करें और मार्केट की परिस्थितियों पर ध्यान दें.
भारत में PokPok Agent Brain by Virtuals का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
पिछले 24 घंटों में MEXC पर -- मूल्य के PokPok Agent Brain by Virtuals को ट्रेड किया गया.
इस समय भारत में PokPok Agent Brain by Virtuals का मूल्य क्या है?
CTDA के लाइव प्राइस को MEXC सहित प्रमुख एक्सचेंज पर पर दुनिया भर में हो रही ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर रियल-टाइम में अपडेट किया जाता है. लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लोगों के सेंटीमेंट में आ रहे बदलावों के कारण मार्केट प्राइस में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. PokPok Agent Brain by Virtuals का हालिया मूल्य अपनी मनपसंद मुद्रा में देखने के लिए, CTDA के मूल्य पर जाकर और जानकारी देखें.
भारत में PokPok Agent Brain by Virtuals का मूल्य किससे प्रभावित होता है?
CTDA का मूल्य कई मुख्य चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि मार्केट के कुल सेंटीमेंट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी में हुए विकास और यूज़र्स द्वारा स्वीकार्यता के ट्रेंड से. ब्याज दर में बदलाव, लिक्विडिटी साइकल और विनियामकीय संकेतों जैसे बड़ी आर्थिक परिस्थितियाँ भी मूल्य के उतार-चढ़ाव को बहुत प्रभावित करती हैं.
मार्केट में आ रहे रियल-टाइम बदलावों और प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में नए अपडेट पाते रहने के लिए, MEXC न्यूज़ पर जाएँ और वहाँ नए विश्लेषण व क्रिप्टो से जुड़ी इनसाइट पाएँ.
MEXC पर किस टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है?
नीचे, 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुसार, MEXC पर फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जा रहे टोकन दिए गए हैं. मार्केट के लाइव डेटा के आधार पर मूल्यों और परफ़ॉर्मेंस को लगातार अपडेट किया जाता है.
क्या इस साल PokPok Agent Brain by Virtuals का मूल्य और भी बढ़ेगा?
मार्केट की परिस्थितियों और प्रोजेक्ट के विकास के आधार पर PokPok Agent Brain by Virtuals का मूल्य इस साल और भी बढ़ सकता है. इससे ज़्यादा गहन विश्लेषण देखने के लिए PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) के मूल्य का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:26:18 (UTC+8)
