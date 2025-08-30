PJ की अधिक जानकारी

Pojak लोगो

Pojak मूल्य (PJ)

1 PJ से USD लाइव प्राइस:

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Pojak (PJ) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:11:19 (UTC+8)

Pojak (PJ) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00260268
$ 0.00260268$ 0.00260268

$ 0
$ 0$ 0

Pojak (PJ) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PJ ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PJ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00260268 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PJ में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pojak (PJ) मार्केट की जानकारी

$ 10.04K
$ 10.04K$ 10.04K

$ 10.04K
$ 10.04K$ 10.04K

946.18M
946.18M 946.18M

946,181,337.529673
946,181,337.529673 946,181,337.529673

Pojak का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PJ की मार्केट में उपलब्ध राशि 946.18M है, कुल आपूर्ति 946181337.529673 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.04K है.

Pojak (PJ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pojak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pojak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pojak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pojak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+10.31%
60 दिन$ 0+32.89%
90 दिन$ 0--

Pojak (PJ) क्या है

Pojak watched as the world played hot potato with CTO shit coins. Now, it's his moment. With Pepe's legendary meme power and Wojak's emotional depth, Pojak brings a new level of influence, wealth, and ethics. Born into meme royalty with luxury and wisdom from Pepe and Wojak, he faced hardship when the original developer rugged the project. The community rose up and took control. Pojak was reborn, stronger and more determined.

Pojak प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pojak (PJ) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pojak (PJ) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pojak के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pojak प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PJ लोकल करेंसी में

Pojak (PJ) टोकन का अर्थशास्त्र

Pojak (PJ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PJ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pojak (PJ) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pojak (PJ) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PJ प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PJ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PJ से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pojak का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PJ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.04K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PJ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PJ की मार्केट में उपलब्ध राशि 946.18M USD है.
PJ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PJ ने 0.00260268 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PJ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PJ ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PJ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PJ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PJ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PJ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PJ का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:11:19 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.