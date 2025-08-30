POG की अधिक जानकारी

Pog मूल्य (POG)

गैर-सूचीबद्ध

1 POG से USD लाइव प्राइस:

+8.80%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Pog (POG) मूल्य का लाइव चार्ट
Pog (POG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00286712
$ 0.00286712$ 0.00286712

+0.16%

+8.88%

+4.36%

+4.36%

Pog (POG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, POG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00286712 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POG में +0.16%, 24 घंटों में +8.88%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pog (POG) मार्केट की जानकारी

Pog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POG की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.74M है, कुल आपूर्ति 999737410.377262 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.21K है.

Pog (POG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+8.88%
30 दिन$ 0+9.32%
60 दिन$ 0+21.32%
90 दिन$ 0--

Pog (POG) क्या है

From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Pog प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pog (POG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pog (POG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pog के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pog प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

POG लोकल करेंसी में

Pog (POG) टोकन का अर्थशास्त्र

Pog (POG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. POG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pog (POG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pog (POG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव POG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
POG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
POG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pog का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
POG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.21K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
POG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
POG की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.74M USD है.
POG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
POG ने 0.00286712 USD की ATH प्राइस हासिल की.
POG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
POG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
POG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
POG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या POG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष POG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए POG का प्राइस का अनुमान देखें.
