Pog मूल्य (POG)
+0.16%
+8.88%
+4.36%
+4.36%
Pog (POG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, POG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00286712 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POG में +0.16%, 24 घंटों में +8.88%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POG की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.74M है, कुल आपूर्ति 999737410.377262 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.21K है.
आज के दिन के दौरान, Pog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+8.88%
|30 दिन
|$ 0
|+9.32%
|60 दिन
|$ 0
|+21.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.
