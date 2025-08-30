Podflow AI by Virtuals मूल्य (POD)
Podflow AI by Virtuals (POD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, POD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. POD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00341037 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में POD में -0.40%, 24 घंटों में -5.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Podflow AI by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 111.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. POD की मार्केट में उपलब्ध राशि 989.68M है, कुल आपूर्ति 989679444.3502074 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 111.77K है.
आज के दिन के दौरान, Podflow AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Podflow AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Podflow AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Podflow AI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.45%
|30 दिन
|$ 0
|-10.43%
|60 दिन
|$ 0
|-26.63%
|90 दिन
|$ 0
|--
Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
