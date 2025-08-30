PNP की अधिक जानकारी

PNP Exchange मूल्य (PNP)

गैर-सूचीबद्ध

1 PNP से USD लाइव प्राइस:

$0.00282825
$0.00282825$0.00282825
+1.00%1D
PNP Exchange (PNP) मूल्य का लाइव चार्ट
PNP Exchange (PNP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में उच्चतम

+2.06%

+1.06%

+87.96%

+87.96%

PNP Exchange (PNP) रियल-टाइम प्राइस $0.00282825 है. पिछले 24 घंटों में, PNP ने $ 0.00277121 के कम और $ 0.00379218 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PNP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00478404 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PNP में +2.06%, 24 घंटों में +1.06%, तथा पिछले 7 दिनों में +87.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PNP Exchange (PNP) मार्केट की जानकारी

$ 2.86M
PNP Exchange का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PNP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999976863.36 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.86M है.

PNP Exchange (PNP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PNP Exchange का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PNP Exchange का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0058155613 था.
पिछले 60 दिनों में, PNP Exchange का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017362595 था.
पिछले 90 दिनों में, PNP Exchange का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015054874702191173 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+1.06%
30 दिन$ +0.0058155613+205.62%
60 दिन$ +0.0017362595+61.39%
90 दिन$ +0.0015054874702191173+113.81%

PNP Exchange (PNP) क्या है

Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

PNP Exchange (PNP) संसाधन

PNP Exchange प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PNP Exchange (PNP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PNP Exchange (PNP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PNP Exchange के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PNP Exchange प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PNP लोकल करेंसी में

PNP Exchange (PNP) टोकन का अर्थशास्त्र

PNP Exchange (PNP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PNP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PNP Exchange (PNP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PNP Exchange (PNP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PNP प्राइस 0.00282825 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PNP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PNP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00282825 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PNP Exchange का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PNP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.86M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PNP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PNP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M USD है.
PNP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PNP ने 0.00478404 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PNP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PNP ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PNP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PNP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PNP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PNP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PNP का प्राइस का अनुमान देखें.
