Plume USD (PUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.995668 है. पिछले 24 घंटों में, PUSD ने $ 0.99126 के कम और $ 1.001 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.013 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.981207 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUSD में +0.13%, 24 घंटों में -0.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Plume USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.48M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.53M है, कुल आपूर्ति 10525067.008902 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.48M है.
आज के दिन के दौरान, Plume USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026527355786774 था.
पिछले 30 दिनों में, Plume USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0030823889 था.
पिछले 60 दिनों में, Plume USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0046680898 था.
पिछले 90 दिनों में, Plume USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.004332 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0026527355786774
|-0.26%
|30 दिन
|$ -0.0030823889
|-0.30%
|60 दिन
|$ -0.0046680898
|-0.46%
|90 दिन
|$ -0.004332
|-0.43%
Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.
