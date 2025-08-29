PUSD की अधिक जानकारी

PUSD प्राइस की जानकारी

PUSD व्हाइटपेपर

PUSD आधिकारिक वेबसाइट

PUSD टोकन का अर्थशास्त्र

PUSD प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Plume USD लोगो

Plume USD मूल्य (PUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 PUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.996123
$0.996123$0.996123
-0.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Plume USD (PUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:50:42 (UTC+8)

Plume USD (PUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.99126
$ 0.99126$ 0.99126
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.99126
$ 0.99126$ 0.99126

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 0.981207
$ 0.981207$ 0.981207

+0.13%

-0.26%

-0.15%

-0.15%

Plume USD (PUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.995668 है. पिछले 24 घंटों में, PUSD ने $ 0.99126 के कम और $ 1.001 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.013 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.981207 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUSD में +0.13%, 24 घंटों में -0.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Plume USD (PUSD) मार्केट की जानकारी

$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M

--
----

$ 10.48M
$ 10.48M$ 10.48M

10.53M
10.53M 10.53M

10,525,067.008902
10,525,067.008902 10,525,067.008902

Plume USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.48M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.53M है, कुल आपूर्ति 10525067.008902 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.48M है.

Plume USD (PUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Plume USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026527355786774 था.
पिछले 30 दिनों में, Plume USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0030823889 था.
पिछले 60 दिनों में, Plume USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0046680898 था.
पिछले 90 दिनों में, Plume USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.004332 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0026527355786774-0.26%
30 दिन$ -0.0030823889-0.30%
60 दिन$ -0.0046680898-0.46%
90 दिन$ -0.004332-0.43%

Plume USD (PUSD) क्या है

Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Plume USD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Plume USD (PUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Plume USD (PUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Plume USD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Plume USD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PUSD लोकल करेंसी में

Plume USD (PUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Plume USD (PUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Plume USD (PUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Plume USD (PUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PUSD प्राइस 0.995668 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.995668 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Plume USD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.48M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.53M USD है.
PUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PUSD ने 1.013 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PUSD ने 0.981207 USD की ATL प्राइस देखी.
PUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:50:42 (UTC+8)

Plume USD (PUSD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.