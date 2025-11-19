एक्सचेंजDEX+
Plazzy the dog का आज का लाइव मूल्य 0.00064199 USD है.PLAZZY का मार्केट कैप 641,993 USD है. भारत में PLAZZY से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

PLAZZY की अधिक जानकारी

PLAZZY प्राइस की जानकारी

PLAZZY क्या है

PLAZZY आधिकारिक वेबसाइट

PLAZZY टोकन का अर्थशास्त्र

PLAZZY प्राइस का पूर्वानुमान

Plazzy the dog लोगो

Plazzy the dog मूल्य (PLAZZY)

गैर-सूचीबद्ध

1 PLAZZY से USD लाइव प्राइस:

$0.00064199
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Plazzy the dog (PLAZZY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:26:04 (UTC+8)

Plazzy the dog का आज का मूल्य

आज Plazzy the dog (PLAZZY) का लाइव मूल्य $ 0.00064199 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.06% का बदलाव आया है. मौजूदा PLAZZY से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00064199 प्रति PLAZZY है.

$ 641,993 के मार्केट कैप के अनुसार Plazzy the dog करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B PLAZZY है. पिछले 24 घंटों के दौरान, PLAZZY की ट्रेडिंग $ 0.00064199 (निम्न) और $ 0.00064236 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00079773 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00021654 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में PLAZZY में पिछले एक घंटे में +0.00% और पिछले 7 दिनों में -0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Plazzy the dog (PLAZZY) मार्केट की जानकारी

$ 641.99K
--
$ 641.99K
1.00B
1,000,000,000.0
Plazzy the dog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 641.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PLAZZY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 641.99K है.

Plazzy the dog की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00064199
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00064236
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00064199
$ 0.00064236
$ 0.00079773
$ 0.00021654
+0.00%

-0.05%

-0.00%

-0.00%

Plazzy the dog (PLAZZY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Plazzy the dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Plazzy the dog का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000011421 था.
पिछले 60 दिनों में, Plazzy the dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Plazzy the dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.05%
30 दिन$ +0.0000011421+0.18%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Plazzy the dog के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Plazzy the dog (PLAZZY) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में PLAZZY का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Plazzy the dog (PLAZZY) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Plazzy the dog के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Plazzy the dog की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए PLAZZY के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Plazzy the dogप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Plazzy the dog (PLAZZY) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Plazzy the dog

2030 में 1 Plazzy the dog का मूल्य कितना होगा?
अगर Plazzy the dog 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Plazzy the dog के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:26:04 (UTC+8)

Plazzy the dog (PLAZZY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Plazzy the dog के बारे में और जानें

