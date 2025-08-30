PLAYFUN की अधिक जानकारी

PLAYFUN लोगो

PLAYFUN मूल्य (PLAYFUN)

गैर-सूचीबद्ध

1 PLAYFUN से USD लाइव प्राइस:

--
----
+5.70%1D
USD
PLAYFUN (PLAYFUN) मूल्य का लाइव चार्ट
PLAYFUN (PLAYFUN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+5.73%

-5.61%

-5.61%

PLAYFUN (PLAYFUN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PLAYFUN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PLAYFUN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PLAYFUN में -0.03%, 24 घंटों में +5.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PLAYFUN (PLAYFUN) मार्केट की जानकारी

$ 551.33K
$ 551.33K$ 551.33K

--
----

$ 551.33K
$ 551.33K$ 551.33K

199.77B
199.77B 199.77B

199,766,777,630.36218
199,766,777,630.36218 199,766,777,630.36218

PLAYFUN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 551.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PLAYFUN की मार्केट में उपलब्ध राशि 199.77B है, कुल आपूर्ति 199766777630.36218 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 551.33K है.

PLAYFUN (PLAYFUN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PLAYFUN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PLAYFUN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PLAYFUN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PLAYFUN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+5.73%
30 दिन$ 0-68.59%
60 दिन$ 0-76.92%
90 दिन$ 0--

PLAYFUN (PLAYFUN) क्या है

🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike. In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay. Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project. PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning

PLAYFUN (PLAYFUN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

PLAYFUN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PLAYFUN (PLAYFUN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PLAYFUN (PLAYFUN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PLAYFUN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PLAYFUN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PLAYFUN लोकल करेंसी में

PLAYFUN (PLAYFUN) टोकन का अर्थशास्त्र

PLAYFUN (PLAYFUN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PLAYFUN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PLAYFUN (PLAYFUN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PLAYFUN (PLAYFUN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PLAYFUN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PLAYFUN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PLAYFUN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PLAYFUN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PLAYFUN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 551.33K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PLAYFUN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PLAYFUN की मार्केट में उपलब्ध राशि 199.77B USD है.
PLAYFUN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PLAYFUN ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PLAYFUN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PLAYFUN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PLAYFUN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PLAYFUN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PLAYFUN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PLAYFUN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PLAYFUN का प्राइस का अनुमान देखें.
