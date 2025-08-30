PTP की अधिक जानकारी

Platypus Finance लोगो

Platypus Finance मूल्य (PTP)

गैर-सूचीबद्ध

1 PTP से USD लाइव प्राइस:

$0.00022121
+17.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Platypus Finance (PTP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:16:49 (UTC+8)

Platypus Finance (PTP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00017822
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00022765
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00017822
$ 0.00022765
$ 16.69
$ 0.00003665
-0.45%

+17.79%

+55.56%

+55.56%

Platypus Finance (PTP) रियल-टाइम प्राइस $0.00022121 है. पिछले 24 घंटों में, PTP ने $ 0.00017822 के कम और $ 0.00022765 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PTP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 16.69 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00003665 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PTP में -0.45%, 24 घंटों में +17.79%, तथा पिछले 7 दिनों में +55.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Platypus Finance (PTP) मार्केट की जानकारी

$ 50.55K
--
$ 66.36K
228.52M
300,000,000.0
Platypus Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PTP की मार्केट में उपलब्ध राशि 228.52M है, कुल आपूर्ति 300000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 66.36K है.

Platypus Finance (PTP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Platypus Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Platypus Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001292415 था.
पिछले 60 दिनों में, Platypus Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001778549 था.
पिछले 90 दिनों में, Platypus Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+17.79%
30 दिन$ +0.0001292415+58.42%
60 दिन$ +0.0001778549+80.40%
90 दिन$ 0--

Platypus Finance (PTP) क्या है

Platypus' AMM facilitates seamless exchange between pegged assets. Its single-sided liquidity provision redefines the way AMM works.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Platypus Finance (PTP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Platypus Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Platypus Finance (PTP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Platypus Finance (PTP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Platypus Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Platypus Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PTP लोकल करेंसी में

Platypus Finance (PTP) टोकन का अर्थशास्त्र

Platypus Finance (PTP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PTP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Platypus Finance (PTP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Platypus Finance (PTP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PTP प्राइस 0.00022121 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PTP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PTP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00022121 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Platypus Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PTP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.55K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PTP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PTP की मार्केट में उपलब्ध राशि 228.52M USD है.
PTP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PTP ने 16.69 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PTP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PTP ने 0.00003665 USD की ATL प्राइस देखी.
PTP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PTP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PTP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PTP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PTP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:16:49 (UTC+8)

