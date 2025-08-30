PLATH मूल्य ($PLATH)
-0.43%
-4.16%
-0.30%
-0.30%
PLATH ($PLATH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $PLATH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $PLATH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00150056 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $PLATH में -0.43%, 24 घंटों में -4.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PLATH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 214.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $PLATH की मार्केट में उपलब्ध राशि 967.31M है, कुल आपूर्ति 967312173.5735447 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 214.31K है.
आज के दिन के दौरान, PLATH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PLATH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PLATH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PLATH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.16%
|30 दिन
|$ 0
|-36.97%
|60 दिन
|$ 0
|-28.48%
|90 दिन
|$ 0
|--
PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade.
