Plata Network (PLATA) क्या है

Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!

Plata Network (PLATA) टोकन का अर्थशास्त्र

Plata Network (PLATA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PLATA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Plata Network (PLATA) के बारे में अन्य प्रश्न आज Plata Network (PLATA) का मूल्य कितना है? USD में लाइव PLATA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. PLATA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए PLATA से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Plata Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? PLATA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.21K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. PLATA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? PLATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 366.07M USD है. PLATA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? PLATA ने 0.01050666 USD की ATH प्राइस हासिल की. PLATA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? PLATA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. PLATA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? PLATA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या PLATA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PLATA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PLATA का प्राइस का अनुमान देखें.

Plata Network (PLATA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट