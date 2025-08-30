PLATA की अधिक जानकारी

PLATA प्राइस की जानकारी

PLATA व्हाइटपेपर

PLATA आधिकारिक वेबसाइट

PLATA टोकन का अर्थशास्त्र

PLATA प्राइस का पूर्वानुमान

Plata Network लोगो

Plata Network मूल्य (PLATA)

गैर-सूचीबद्ध

1 PLATA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.40%1D
mexc
USD
Plata Network (PLATA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:16:42 (UTC+8)

Plata Network (PLATA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01050666
$ 0.01050666$ 0.01050666

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-5.45%

-9.95%

-9.95%

Plata Network (PLATA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PLATA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PLATA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01050666 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PLATA में -0.06%, 24 घंटों में -5.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Plata Network (PLATA) मार्केट की जानकारी

$ 33.21K
$ 33.21K$ 33.21K

--
----

$ 46.27K
$ 46.27K$ 46.27K

366.07M
366.07M 366.07M

510,000,000.0
510,000,000.0 510,000,000.0

Plata Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PLATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 366.07M है, कुल आपूर्ति 510000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 46.27K है.

Plata Network (PLATA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Plata Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Plata Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Plata Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Plata Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.45%
30 दिन$ 0-14.74%
60 दिन$ 0-3.66%
90 दिन$ 0--

Plata Network (PLATA) क्या है

Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!

Plata Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Plata Network (PLATA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Plata Network (PLATA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Plata Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Plata Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PLATA लोकल करेंसी में

Plata Network (PLATA) टोकन का अर्थशास्त्र

Plata Network (PLATA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PLATA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Plata Network (PLATA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Plata Network (PLATA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PLATA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PLATA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PLATA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Plata Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PLATA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.21K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PLATA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PLATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 366.07M USD है.
PLATA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PLATA ने 0.01050666 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PLATA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PLATA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PLATA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PLATA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PLATA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PLATA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PLATA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:16:42 (UTC+8)

