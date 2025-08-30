Plastiks मूल्य (PLASTIK)
Plastiks (PLASTIK) रियल-टाइम प्राइस $0.000239 है. पिछले 24 घंटों में, PLASTIK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PLASTIK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.260756 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00019992 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PLASTIK में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +2.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Plastiks का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 112.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PLASTIK की मार्केट में उपलब्ध राशि 470.26M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 239.00K है.
आज के दिन के दौरान, Plastiks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Plastiks का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000466619 था.
पिछले 60 दिनों में, Plastiks का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000437223 था.
पिछले 90 दिनों में, Plastiks का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000691064708841667 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0000466619
|+19.52%
|60 दिन
|$ +0.0000437223
|+18.29%
|90 दिन
|$ -0.0000691064708841667
|-22.42%
Plastiks is a product of Nozama, Nozama was founded back in early 2019 with the objective to become the world’s largest sustainability technology company, and that goal remains more true than ever. Plastiks.io is a marketplace utilizing a smart contract approach to merge two-multibillion-dollar industries: NFTs and Recycling. The Plastiks platform allows recyclers to mint and sell NFTs as recycling guarantees so that recyclers can monetize their recycling data. Producers of single-use plastic can increase traceability of their single-use packaging. The Plastiks platform will not only allow Single-use packaging brands to demonstrate their commitment to the environment through offsetting their waste, but it allows them to comply with the recently imposed EU single use packaging tracking regulation. As for recyclers, it’ll be an additional stream of revenue. Plastiks is a place where artists, recyclers, and single use packaging companies can work as a team to make the world cleaner. Plastik is the native utility token that is used to: Unlock the utility of the platform to mint, list and transact on the plastiks.io platform. All recyclers and artists will need to use plastik to create their NFTs. The producers of plastic or the consumer brands will be incentivized to buy these NFTs with Plastik.
