PLANZ (Z) रियल-टाइम प्राइस $0.03656581 है. पिछले 24 घंटों में, Z ने $ 0.03472975 के कम और $ 0.03704441 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. Z की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0421567 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01580232 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में Z में -0.47%, 24 घंटों में +5.29%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PLANZ का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.66M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. Z की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.66M है.
आज के दिन के दौरान, PLANZ का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00183606 था.
पिछले 30 दिनों में, PLANZ का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0399442166 था.
पिछले 60 दिनों में, PLANZ का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0414339003 था.
पिछले 90 दिनों में, PLANZ का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00892008787990703 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00183606
|+5.29%
|30 दिन
|$ +0.0399442166
|+109.24%
|60 दिन
|$ +0.0414339003
|+113.31%
|90 दिन
|$ +0.00892008787990703
|+32.27%
PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back **$Z tokens** and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as **treasury** and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.
