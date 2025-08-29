PIXL मूल्य (PIXL)
PIXL (PIXL) रियल-टाइम प्राइस $0.03333277 है. पिछले 24 घंटों में, PIXL ने $ 0.02865562 के कम और $ 0.03756326 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PIXL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.164294 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01738658 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PIXL में +2.29%, 24 घंटों में +6.91%, तथा पिछले 7 दिनों में +32.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PIXL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.67M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PIXL की मार्केट में उपलब्ध राशि 500.00M है, कुल आपूर्ति 500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.67M है.
आज के दिन के दौरान, PIXL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00215356 था.
पिछले 30 दिनों में, PIXL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0012631919 था.
पिछले 60 दिनों में, PIXL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0041388933 था.
पिछले 90 दिनों में, PIXL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00652667197362975 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00215356
|+6.91%
|30 दिन
|$ +0.0012631919
|+3.79%
|60 दिन
|$ +0.0041388933
|+12.42%
|90 दिन
|$ -0.00652667197362975
|-16.37%
What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.
