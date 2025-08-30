NFTB की अधिक जानकारी

PixelRealm लोगो

PixelRealm मूल्य (NFTB)

गैर-सूचीबद्ध

1 NFTB से USD लाइव प्राइस:

$0.00034284
$0.00034284$0.00034284
-0.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
PixelRealm (NFTB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:49:12 (UTC+8)

PixelRealm (NFTB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.62758
$ 0.62758$ 0.62758

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-0.50%

+1.53%

+1.53%

PixelRealm (NFTB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NFTB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NFTB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.62758 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NFTB में -0.08%, 24 घंटों में -0.50%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PixelRealm (NFTB) मार्केट की जानकारी

$ 242.17K
$ 242.17K$ 242.17K

--
----

$ 249.05K
$ 249.05K$ 249.05K

706.21M
706.21M 706.21M

726,277,000.0
726,277,000.0 726,277,000.0

PixelRealm का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 242.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NFTB की मार्केट में उपलब्ध राशि 706.21M है, कुल आपूर्ति 726277000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 249.05K है.

PixelRealm (NFTB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PixelRealm का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PixelRealm का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PixelRealm का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PixelRealm का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.50%
30 दिन$ 0-11.63%
60 दिन$ 0+3.48%
90 दिन$ 0--

PixelRealm (NFTB) क्या है

NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms.

PixelRealm (NFTB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

PixelRealm प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PixelRealm (NFTB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PixelRealm (NFTB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PixelRealm के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PixelRealm प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NFTB लोकल करेंसी में

PixelRealm (NFTB) टोकन का अर्थशास्त्र

PixelRealm (NFTB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NFTB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PixelRealm (NFTB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PixelRealm (NFTB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NFTB प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NFTB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NFTB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PixelRealm का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NFTB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 242.17K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NFTB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NFTB की मार्केट में उपलब्ध राशि 706.21M USD है.
NFTB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NFTB ने 0.62758 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NFTB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NFTB ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
NFTB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NFTB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NFTB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NFTB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NFTB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:49:12 (UTC+8)

