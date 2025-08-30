PITTY की अधिक जानकारी

Pitty the Pitbull लोगो

Pitty the Pitbull मूल्य (PITTY)

गैर-सूचीबद्ध

1 PITTY से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Pitty the Pitbull (PITTY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:10:41 (UTC+8)

Pitty the Pitbull (PITTY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Pitty the Pitbull (PITTY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PITTY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PITTY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PITTY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pitty the Pitbull (PITTY) मार्केट की जानकारी

$ 9.90K
$ 9.90K$ 9.90K

--
----

$ 9.90K
$ 9.90K$ 9.90K

999.82M
999.82M 999.82M

999,821,593.24
999,821,593.24 999,821,593.24

Pitty the Pitbull का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PITTY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.82M है, कुल आपूर्ति 999821593.24 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.90K है.

Pitty the Pitbull (PITTY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pitty the Pitbull का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pitty the Pitbull का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pitty the Pitbull का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pitty the Pitbull का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-7.12%
60 दिन$ 0+22.83%
90 दिन$ 0--

Pitty the Pitbull (PITTY) क्या है

The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Pitty the Pitbull (PITTY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Pitty the Pitbull प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pitty the Pitbull (PITTY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pitty the Pitbull (PITTY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pitty the Pitbull के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pitty the Pitbull प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PITTY लोकल करेंसी में

Pitty the Pitbull (PITTY) टोकन का अर्थशास्त्र

Pitty the Pitbull (PITTY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PITTY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pitty the Pitbull (PITTY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pitty the Pitbull (PITTY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PITTY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PITTY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PITTY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pitty the Pitbull का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PITTY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.90K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PITTY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PITTY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.82M USD है.
PITTY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PITTY ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PITTY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PITTY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PITTY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PITTY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PITTY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PITTY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PITTY का प्राइस का अनुमान देखें.
Pitty the Pitbull (PITTY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

