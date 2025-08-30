Piteas मूल्य (PTS)
Piteas (PTS) रियल-टाइम प्राइस $0.055098 है. पिछले 24 घंटों में, PTS ने $ 0.05471 के कम और $ 0.058768 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PTS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.188811 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02655323 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PTS में -0.51%, 24 घंटों में -1.39%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Piteas का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.85M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PTS की मार्केट में उपलब्ध राशि 70.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.50M है.
आज के दिन के दौरान, Piteas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00077669964713158 था.
पिछले 30 दिनों में, Piteas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0229870013 था.
पिछले 60 दिनों में, Piteas का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0040770150 था.
पिछले 90 दिनों में, Piteas का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01230023915704225 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00077669964713158
|-1.39%
|30 दिन
|$ -0.0229870013
|-41.72%
|60 दिन
|$ +0.0040770150
|+7.40%
|90 दिन
|$ -0.01230023915704225
|-18.25%
What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations.
