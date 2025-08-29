PIRATE की अधिक जानकारी

Pirate Nation Token लोगो

Pirate Nation Token मूल्य (PIRATE)

गैर-सूचीबद्ध

1 PIRATE से USD लाइव प्राइस:

$0.03526381
-3.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Pirate Nation Token (PIRATE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:50:17 (UTC+8)

Pirate Nation Token (PIRATE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03420215
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0368483
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03420215
$ 0.0368483
$ 0.475661
$ 0.03072638
+0.38%

-3.35%

-10.27%

-10.27%

Pirate Nation Token (PIRATE) रियल-टाइम प्राइस $0.03524089 है. पिछले 24 घंटों में, PIRATE ने $ 0.03420215 के कम और $ 0.0368483 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PIRATE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.475661 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03072638 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PIRATE में +0.38%, 24 घंटों में -3.35%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pirate Nation Token (PIRATE) मार्केट की जानकारी

$ 7.88M
--
$ 34.54M
223.68M
979,969,549.0977654
Pirate Nation Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.88M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PIRATE की मार्केट में उपलब्ध राशि 223.68M है, कुल आपूर्ति 979969549.0977654 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 34.54M है.

Pirate Nation Token (PIRATE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pirate Nation Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00122445247531442 था.
पिछले 30 दिनों में, Pirate Nation Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0111516201 था.
पिछले 60 दिनों में, Pirate Nation Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0047268640 था.
पिछले 90 दिनों में, Pirate Nation Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01598502236994766 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00122445247531442-3.35%
30 दिन$ -0.0111516201-31.64%
60 दिन$ -0.0047268640-13.41%
90 दिन$ -0.01598502236994766-31.20%

Pirate Nation Token (PIRATE) क्या है

A fully onchain RPG, filled with high seas adventure, treasure, & unexpected surprises

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Pirate Nation Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pirate Nation Token (PIRATE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pirate Nation Token (PIRATE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pirate Nation Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pirate Nation Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PIRATE लोकल करेंसी में

Pirate Nation Token (PIRATE) टोकन का अर्थशास्त्र

Pirate Nation Token (PIRATE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PIRATE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pirate Nation Token (PIRATE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pirate Nation Token (PIRATE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PIRATE प्राइस 0.03524089 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PIRATE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PIRATE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03524089 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pirate Nation Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PIRATE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.88M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PIRATE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PIRATE की मार्केट में उपलब्ध राशि 223.68M USD है.
PIRATE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PIRATE ने 0.475661 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PIRATE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PIRATE ने 0.03072638 USD की ATL प्राइस देखी.
PIRATE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PIRATE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PIRATE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PIRATE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PIRATE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:50:17 (UTC+8)

